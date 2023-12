Politiet i Møre og Romsdal sendte 23. november uten pressemelding om at det var beslaglagt falske sedler og at disse kunne være i omløp. Nå har etterforskning vist at sedlene er ekte, opplyser politiet i en pressemelding.

Det var oppretta straffesak mot en kvinne som prøvde å bruke sedlene. Straffesaka er nå lagt bort og Møre og Romsdal politidistrikt vil hjelpe med å erstatte sedlene.

Innledende etterforskning viste tendenser til at sedlene kunne være falske. Videre etterforskning, blant annet ved analyse fra Kripos, har konkludert med at sedlene er ekte. Politiet mente det var viktig å få ut informasjon raskt for å forebygge spredning av det som kunne være falske kontanter i høgsesong for handel. Politiet beklager nå at denne informasjonen viste seg å være feil.