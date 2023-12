Meteorologisk institutt har utstedt oransje farevarsel for svært kraftige vindkast i deler av Rogaland og Vestland onsdag.

Uværet som er ventet å vare fra tredje til fjerde juledag, vil blant annet ramme Bergen, Voss og Stavanger, ifølge Varsom.

Vinden kan føre til at gjenstander blir tatt eller blåser over ende, og det er fare for bygninger og infrastruktur. I tillegg kan været føre til kansellerte avganger for ferje, fly og annen transport, og broer kan bli stengt.

Det er også en risiko for at strømforsyningen rammes dersom et tre knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Snøfokk og redusert sikt kan også føre til stengte veier og kolonnekjøring.

Den sterke vinden kan gi høye bølger lokalt i fjordstrøk og innsjøer, og folk anbefales å feste alle løse gjenstander og unngå ferdsel på utsatte steder.