Kommunedirektør i Hustadvika kommune, Per Sverre Ersvik, er nytt styremedlem i Helseplattformen AS. På ekstraordinær generalforsamling 15. november ble det også klart at Ingvill Kvernmo overtar som styreleder.

Dette er det nye styret:

Ingvill Kvernmo, styreleder

Olaf Løberg, nestleder

Terje Gårdsmoen, styremedlem

Marit Hermansen, styremedlem

Sidsel Nordhagen, styremedlem

Tom Christian Martinsen, styremedlem

Pel Sverre Ersvik, styremedlem

Linda Evensen, styremedlem valgt av ansatte

Ørjan Gundersen, styremedlem valgt av ansatte

Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og flere midtnorske kommuner.