(Saken oppdatert med nærmiljøanlegg.)

Nytt klubbhus for Elnesvågen OIL topper lista over idrettsanlegg som Hustadvika kommune søker spillemidler til. Her er lista over ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som søker midler fra overskuddet til Norsk Tipping:

Ordinære anlegg:

ELNESVÅGEN OG OMEGN IDRETTSLAG - Klubbhus NMK MOLDE - Malmedalen motorsportsenter – Gokartbane MALMEFJORDEN SKYTTERLAG – Skytesenter i Malmefjorden SKARBAKKENE SA – garasjebygg/lager HUSTADVIKA KOMMUNE – aktivitetssal Haukås skole MNK MOLDE – Rallycrossbane i Malmedalen MNK MOLDE – Bilcrossbane i Malmedalen

Nærmiljøanlegg: