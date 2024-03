Politiet melder klokka 22.30 mandag at en bil har kjørt av vegen på riksveg 70 ved Prestmyra på Frei i Kristiansund. Det var kun fører i bilen og ingen andre kjøretøy skal være involvert.

I en oppdatering like før klokka 23 skriver de at det er skade på autovernet og at de oppretter sak etter uhellet.