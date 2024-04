Det var særlig i mars at eksporten falt, og gjennom måneden solgte Norge sjømat til utlandet for 13,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på 2,2 milliarder kroner, eller 14 prosent, fra mars i fjor.

Sjømatråd-direktøren sier at reduserte kvoter er et viktig tiltak for å sikre at fiskeriressursene forblir bærekraftige, men at de samtidig gir Norge mindre sjømat å eksportere.