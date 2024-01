E39 ved Åfarlia i Heim kommune er stengt, melder Statens vegvesen trafikk tirsdag ettermiddag.

Årsak til stengingen er en trafikkulykke.

Vegen er stengt mellom Halsa og Vågland.

Avisa Driva skriver at det skal være en alvorlig ulykke, mellom to trailere og en personbil. Det er omkjøring via Fv65 Surnadal eller E6/Rv70 Oppdal.