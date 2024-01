Politiet advarer regjeringen om at passkøene på de store flyplassene kan bli på flere timer som følge av innføringen av utvidet grensekontroll.

Det kan i praksis bli vedvarende kø fra klokken 8 om morgenen til etter 20 om kvelden, ifølge Politidirektoratet (POD).

Køene vil vokse fordi passasjerer som kommer fra land utenfor Schengen, skal registreres med personalia, ansiktsfoto og fingeravtrykk i et nytt inn- og utreisesystem, som kalles EES.

Systemet blir trolig tatt i bruk på tampen av 2024, skriver Bergens Tidende.

Avinor sier det er vanskelig å forutse hvordan det nye systemet vil påvirke flyplassene, passasjerene og flyselskapene.

– Med lange køer kan vi risikere at passasjerer ikke rekker flyene sine, og at det for eksempel hoper seg opp med bagasje i ankomsthallen, sier avdelingsleder Ragnhild Hjerpsted i Avinor til BT.

Regjeringen har nå bedt politiet og Avinor innen mars finne ut hvordan de kan redusere køene.