Tirsdag kveld ble 180 tunge og to lette kjøretøy kontrollert ved Romsdalen trafikkstasjon.

En fører av en buss blir politianmeldt for å ha kjørt forbi skiltet kontroll. Bussen ble innhentet og tatt med tilbake til kontrollstasjon.

– Det viste seg at fører kjørte uten sjåførkort i fartsskriver, skriver Vegvesenet.

Sjåføren blir anmeldt, og fikk i tillegg et gebyr for manglende kjetting.

Flere kjøretøy fikk mangellapp for lys og sprekk i frontrute. To kjøretøy fikk mangellapp på grunn av feil på bremser. Et annet fikk bruksforbud på grunn av ikke gyldig transportløyve.

To foretak fikk gebyr for overvekt og måtte laste om før videre kjøring. En annen fører fikk gebyr for å ikke ha med seg vognkort.

En varebil fikk inndratt skiltene på grunn av manglende registrering og forsikring.

Et vogntog måtte fjerne snø på taket før videre kjøring.

Fem førere fikk merknad for mindre brudd på kjøre- og hviletid.

– Dekkutrustning var meget bra på de kontrollerte kjøretøyene, skriver Vegvesenet.