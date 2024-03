En mann i 20-åra ble bortvist fra Molde sentrum etter å ha kranglet med noen dørvakter ved et utested. Han var beruset, ifølge politiloggen like før klokka 01 natt til søndag.

Også i Ålesund ble en beruset mann bortvist fra sentrum natt til søndag. Mannen i 30-åra blir også anmeldt for å forstyrret ro og orden på et utested.

Mannen vendte tilbake til stedet like etter politiet hadde dratt. Derfor ble han tatt med inn til arresten, for å kunne sove ut beruselsen. Han blir anmeldt for forholdet, opplyser politiet.