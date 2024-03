Organisasjonen Sex og politikk mener voldtektsutvalgets rapport er tydelig på viktigheten av seksualitetsundervisning for å forebygge voldtekt.

– De fleste unge kommer over porno, frivillig eller ufrivillig, og det er en kilde til informasjon for mange, sier Kjersti Augland, teamleder for seksualitetsundervisningen i Sex og politikk, til Klassekampen.

Organisasjonen mener pornografi har en åpenbar plass i seksualundervisningen – og leverer undervisningsmateriell til halvparten av landets skoler og har inkludert pornografi i undervisningen.

– Det må gjøres på en måte som legger opp til refleksjon, dialog og gode, åpne samtaler, sier Augland.

Voldtektsutvalget kom torsdag med sin utredning. Der foreslår utvalget 30 tiltak for å styrke arbeidet mot voldtekt – blant annet ber de om et nasjonalt løft for seksualitetsundervisningen i skolen og skriver at holdninger til kvinner og til porno «i langt større grad» bør tematiseres i undervisningen.

– Sjelden har en offentlig utredning vært så tydelig på viktigheten av seksualitetsundervisning for å forebygge voldtekt og styrke barn og unges seksuelle helse, skriver Sex og politikk i en pressemelding.