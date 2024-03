NHO tror nordmenn vil bruke noe mer penger i år, men at høye priser fortsatt påvirker økonomien.

– Dyrtiden har truffet husholdningenes økonomi hardt, sa NHOs sjeføkonom Øystein Dørum under en presentasjon mandag.

På et seminar mandag kom det fram at det er lav vekst i næringslivet og svekket kjøpekraft for forbrukerne gir utfordringer for NHOs bransjer.

Sjeføkonomen påpekte at lønnsveksten de siste årene ikke har holdt tritt med prisveksten, samtidig som boliglånsrentene er om lag tredoblet.

– Det meste tyder på at prisveksten nå har toppet seg, og at rentene derfor kan bli senket noe til høsten. Dette vil gi folk mer å rutte med. Samtidig er veksten i norsk økonomi og dermed i sysselsettingen ikke all verdens. Derfor tror vi at veksten i forbruket blir beskjeden også i år, sa Dørum.