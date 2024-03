Mange tilbringer påskeferien på hytta. Nordmøre og Romsdal brann og redning kommer i den anledning med følgende oppfordring: Ta med deg nye batterier til røykvarslerne!

– Er du sjeldent på hytta kan røykvarsleren varsle om dårlig batteri uten at du får det med deg. Det er derfor viktig å bytte batteri jevnlig og å sjekke at røykvarslerne fungerer slik de skal. Et lite tips er å notere dato for batteribytte i hytteboka, så slipper du å lure på når det ble gjort sist. En fungerende røykvarsler gir deg tidlig varsling ved branntilløp og du får dermed bedre tid på å komme deg ut, sier kommunikasjonsansvarlig Endre Dahlen i ei pressemelding.

I åra 2020-2023 har det vært 13 branner i fritidsboliger i Nordmøre og Romsdal.

Her er brannvesenets sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

Sjekk røykvarsler hver gang dere tar i bruk hytta.

Bytt batteri jevnlig. Et tips er å notere i hytteboken når dette er utført.

Sjekk at håndslokkerne er i orden.

Sjekk at rømningsveiene er fri for snø eller andre blokkeringer.

Gå aldri fra levende lys.

Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.

Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte.

Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.

Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.

Bruk godkjent installatør når det elektrisk- eller gassanlegg skal utbedres.