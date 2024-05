LO Stats hovedkrav i årets oppgjør er blant annet at alle medlemmene blir ivaretatt gjennom en rettferdig fordeling av lønna, noe de mener oppnås best gjennom et generelt tillegg til alle.

YS sitt krav til staten er reallønnsvekst for alle medlemmer, og at det igjen blir én felles hovedtariffavtale i staten.

Unio, som er landets største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede, gikk til forhandlingene med krav om klar reallønnsvekst.En uke senere mener Unio stats forhandlingsleder, Guro Lind, at staten ikke har kommet organisasjonen i møte. Hun mener staten gikk inn i lønnsforhandlingene med feil fokus.

– I stedet for å ta tak i de reelle utfordringene i staten, har statens hovedfokus vært å samle alle fire hovedsammenslutninger på en felles tariffavtale. Men statens tilbud i forhandlingene gir ingen forbedringer for Unios medlemmer, og da måtte det bli brudd, sier Lind i en pressemelding.

Statsoppgjøret omfatter rundt 165.000 ansatte og har i stor grad handlet om hvor mye mer de kan vente seg i lønningsposen framover. Med et bakteppe i frontfagsrammen på 5,2 prosent og enighet om at de lavest lønnede skal ha noe mer, lå det godt til rette for at også statsansatte skal få økt kjøpekraft.