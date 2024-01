John Arne Moen går inn i styret i Helse Midt-Norge RHF.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol oppnevner eiervalgte styremedlemmer i de regionale helseforetakene, og har utnevnt pressemannen John Arne Moen som medlem i styret for Helse Midt-Norge RHF.

Det opplyser Helse Midt på sine nettsider.

Moen har bakgrunn som journalist, vaktsjef og desksjef i Aftenposten og samfunnsredaktør i Nationen. Han har vært både politisk redaktør, sjefredaktør og administrerende direktør i Trønder-Avisa. Han har også vært konsernsjef i TA-gruppen som består av åtte mediehus i Trøndelag, i tillegg til den digitale næringslivsavisa NT24.no. I 2020 ble Moen utpekt som leder for den regjeringsoppnevnte Personvernkommisjonen.

- Vi tror John Arne Moen vil bidra positivt med sin kompetanse, og sette styret bedre i stand til å løse nye mål og oppgaver vi får. Som trolig de fleste har fått med seg, går det mange diskusjoner i norsk helsetjeneste for tiden. Det gjelder også Helse Midt-Norge. For meg som styreleder vil det være viktig å ha et mest mulig kompetent styre bak meg når vi skal inn i disse diskusjonene, sier sier Odd Inge Mjøen, styreleder i Helse Midt-Norge RHF.

Det nye styret:

I tillegg til Moen vil styret for Helse Midt-Norge RHF nå bestå av følgende styremedlemmer:

Odd Inge Mjøen (styreleder)

Liv Stette (nestleder)

Steinar Kristoffersen

Siri Forsmo

Arnhild Holstad

Jarle Holberg

Valgt av og blant ansatte:

Lindy Jarosch-von Schweder

Tore Brudeseth

Anita Solberg