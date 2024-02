I en pressemelding fra Helse Midt-Norge framgår det at Bakke blir ett av tre nye eieroppnevnte styremedlemmer i styret for St. Olavs hospital.

- Helt siden jeg startet karrieren min som sykepleier har jeg hatt et stort hjerte for den offentlige spesialisthelsetjenesten. Nå gleder jeg meg til å finne gode løsninger sammen med de ulike fagmiljøene slik at vi kan bevare og utvikle gode helsetjenester til befolkningen. På Sykehuset i Vestfold jobber det ca 5700 medarbeidere som jeg ser frem til å samarbeide med. Våre offentlige helsetjenester skal håndtere akuttberedskap, fagutvikling, forskning og opplæring – samt sørge for gode tjenester til pasienter som venter på planlagt utredning og behandling. I en tid med mangel på fagfolk, er det viktigere enn noen gang at vi lykkes med å bevare og styrke vårt gode offentlige helsevesen, slik at vi sikrer Vestfolds drøye 250 000 innbyggerne gode helsetjenester både på kort og lang sikt.