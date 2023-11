Politiet rykket torsdag kveld ut til et ungdomshus i Sunndalsøra etter melding om at en voksen hadde utøvd vold mot en mindreårig. Mannen nekter for å ha utøvd vold.

Mannen erkjenner å ha vært i konflikt med ungdommene, som han hevder har vært plagsomme i nabolaget i flere dager.

Han nekter for bruk av vold, skriver politiet i Møre og Romsdal på X. Ingen skal ha blitt skadd eller hatt behov for legetilsyn.

Politiet opplyser at de har avhørt de involverte og vitner, og at det er opprettet straffesak.