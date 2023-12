Klokka 08.22 onsdag morgen meldte politiet om ei trafikkulykke på Fursetfjellet. Det skal være snakk om en påkjørsel bakfra.

Ulykka skjedde nært Batnfjordsøra.

– Alle er ute av bilene, totalt var tre personer involvert i ulykka. Alle framstår oppegående, men en person har smerter i nakken. Begge bilene står i det ene kjørefeltet, og det er litt redusert fremkommelighet på stedet. Bilberger er bestilt, sier operasjonsleder Tor-André Gram Franck hos politiet.

Han forteller at det er meldt om litt utfordrende vinterføre på stedet.

På omtrent samme tid skjedde det også et uhell i Elnesvågen.

– En bil har kjørt inn i en annen bil, og det er meldt om mindre materielle skader, sier han.

Operasjonslederen forteller at det er lurt å ta det rolig på vegene i dag, og at de har fått melding om at det er glatt flere steder.

– Det har kommet snø, og det er litt is under. Det er ikke vits å kjøre som om det er bar veg, sier han.

Det er også utfordrende vinterlige kjøreforhold i Molde, og i Langmyrvegen har en buss sklidd inn i en bil. Dette skjedde i lav fart, og det er mindre materielle skader. Det er ikke snakk om personskader. Det er heller ikke meldt om utfordringer for øvrig trafikk, skriver politiet på Twitter/X.

Gram Franck forteller at et vogntog også har fått problemer i Brustuglia i Romsdalen.

– Vogntoget har stått der i en og en halv time, og det jobbes med å få på kjettinger. Trafikken går greit forbi, sier han.