Politiet i Møre og Romsdal melder natt til lørdag på X / tidligere witter om beruselse og bråk i Ålesund og Kristiansund.

I Kristiansund sentrum ble ei svært beruset jente satt i arrest etter at hun hadde ropt og skreket slik at folk ble vekket opp av dette.

I Ålesund sentrum ble en beruset mann i slutten av 20- åra satt i arrest etter at han ikke hadde overholdt pålegg om å forlate Ålesund sentrum i forbindelse med at han hadde laget bråk på et utested. Han blir anmeldt for forholdet.