Thea Brevik, som vant prisen «årets romsdaling» i Romsdals Budstikke for sitt engasjement i kreftsaken, møtte tirsdag stortingspolitiker Kamzy Gunaratnam på Stortinget i Oslo. Målet med besøket er fokus på tiltak for å forebygge livmorhalskreft i Norge, men Brevik etterlyser også særlig en økt innsats for innvandrerkvinner. Brevik viser til at halvparten av kvinner med innvandrerbakgrunn i Norge ikke tester seg for HPV eller følger screeningprogram.

– Vi er på Stortinget for å snakke med Kamzy Gunaratnam om at Norge må gjøre mer for å utrydde livmorhalskreft! Særlig for kvinner med innvandrerbakgrunn. Vi er vant til å tenke at kreft rammer tilfeldig. Fremover blir det ikke tilfeldig hvem som får og dør av livmorhalskreft, sier Brevik om besøket på egen Facebook-profil.

– Hvorfor er det så viktig å løfte tematikken til Stortinget?

– Fordi det er der beslutninger som gjelder alle tas. Tiltakene vil koste og det er stortinget som bevilger penger. Men det vil koste enda mer å la være, sier Brevik til Romsdals Budstikke.