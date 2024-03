Mens mange nyter noen fridager i påsken, velger andre å bytte dem bort i andre religiøse fridager. Dette er en ordning som i år testes ut hos If i hele Norden. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Foto: Berit Roald / NTB

Forsikringsselskapet If tilbyr ansatte å bytte tre offentlige norske helligdager mot dager som passer bedre med deres religion.

Det gjelder blant annet langfredag og andre påskedag, heter det i en pressemelding fra selskapet. Ordningen er ny av året og gjelder for hele Norden. Fordelen for selskapet er at de da kan holde hjulene i gang også disse dagene.

Arbeidet med å få godkjent beslutningen ut fra både forretningsmessige og juridiske perspektiver, skjedde i 2023. Da ble det også ført forhandlinger om lokale avtaler med fagforeningene.

– Fagforeningene støttet helt fra start initiativet om å erstatte helligdager med andre datoer. Vi opplevde at de satte pris på kulturen i If, som fremmer ulike livsverdier og et likeverdig arbeidsliv, sier Karina Messel hos If.