Ikke siden personbilsalget ble frigitt i 1960, har det blitt registrert så få nye bensinbiler som hittil i år. Det melder Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i en pressemelding. Nybilsalget av personbiler generelt går også tungt for tiden. I november måned var antall førstegangsregistrerte nye personbiler nærmest halvert målt opp mot november i 2022.

Når det kun gjenstår en måned av året, er det til sammen registrert 114 770 nye personbiler i Norge. Det er 14,9 prosent færre enn på samme tid i fjor, og det er nedgang i antall for alle typer drivlinjer.

–Tallene forteller to ting veldig klart. Det ene er at nye, rene bensinbiler er i ferd med å fases ut i Norge. Nye dieselbiler går i samme retning. Det andre er at nybilsalget så langt i 2023 viser at folks økonomi er under hardt press som følge av kraftig prisstigning og høye renter, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).