Russebussen fra Ålesund var en av seks russebusser som fikk kjøreforbud på veg til landstreff i Stavanger, hvor 15.000 russ skal samles i helga.

På Krossmoen langs E39 sto sju kontrollører fra Statens vegvesen klare for å sjekke den tekniske tilstanden til alle russe-kjøretøyene.

I Vegvesenets kontrollrapport omtales Ålesund-bussen som ei dødsfelle.

De reagerte blant annet på at et strømaggregat var plassert på taket, at kjøretøyet var for bredt og at det var for få nødutgangsvindu.

Flere medier har omtalt bussen. Sunnmørsposten skriver at de fleste av problemene allerede skal være utbedret.

– Vi har brukt langt over millionen på russebussen, og dyrere vil det bli. Ellers har vi det kjekt og gleder oss helt vilt til landstreff, sier en russ fra bussen til avisa.