«Dessverre sirkulerer det svindelforsøk via e-post og SMS der avsender utgir seg for å være PostNord. Det er også svindelannonser på ulike sosiale plattformer.» Det skriver PostNord i ei pressemelding torsdag.

Selskapet understreker at de ikke har noe med denne typen e-post eller SMS å gjøre, og at det sendes ut uten deres viten, og er dessverre utenfor deres kontroll å stoppe.

Videre skriver de at de hele tiden jobber med å stenge ned nettsteder som ulovlig bruker merkevaren deres.

«Vi jobber kontinuerlig med å sikre oss mot svindelforsøk, hvor vi blant annet ser på domeneregistreringer som ligner på PostNord og samarbeider med teleoperatører for å forhindre falske SMS», skriver de.

Norge har et av de mest utviklede netthandelsmarkedene i Europa, noe som gjør det attraktivt for svindlere å operere her i landet. Som et resultat av dette må du som forbruker i dag være litt mistenksom. Den beste måten å beskytte deg mot svindlere på er å alltid være på vakt. Klikk aldri på lenker hvis du ikke er sikker på hvor de fører deg, oppfordrer PostNord.

De oppfordrer også folk til å bruke appen deres, og beskriver den som en trygg måte å holde styr på pakkene du har kjøpt på nettet. I den kan man se alle meldingene fra PostNord.

Tips til hvordan du unngår å bli svindlet:

PostNord sender normalt aldri ut e-poster eller tekstmeldinger med lenker til ulike betalingssider. Den eneste gangen de gjør dette, er når du mottar en forsendelse fra utenfor EU, som du kanskje må betale moms og noen ganger toll for. Da går lenkene enten til postnord.com eller postnord.no.

Ikke klikk på lenker hvis du ikke er sikker på hvor de fører. Slett i stedet meldingen direkte uten å følge noen lenke, og åpne heller ikke noen vedlagte vedlegg.

Ikke svar på svindel-e-posten eller tekstmeldingen. Hvis meldingen ser ut til å komme fra PostNord, men du ikke venter et brev eller pakke, vær mistenksom og ring kundesenteret hvis du er usikker.

Tenk kritisk og bruk sunn fornuft. Ser logoen riktig ut? Inneholder teksten skrivefeil eller merkelige ord? Hvordan ser avsenderadressen i e-posten ut? Ofte kan du oppdage svindel ved å tenke og se på detaljene. Ikke forhast deg.

Hvis noe virker for godt til å være sant, er det vanligvis det. Verken PostNord eller noe annet selskap vil gi bort datamaskiner eller telefoner, slik noen svindelannonser vil få deg til å tro. Gi aldri ut passord, bankkortnummer eller påloggingen din til Bank ID til noen.

Hvis du mistenker at du har blitt svindlet, handle umiddelbart ved for eksempel å sperre bankkortet ditt, endre passord eller kontakte politiet.