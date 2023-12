Klokka 16.44 mandag ettermiddag melder politiet om ei trafikkulykke på Ørskogfjellet, på Vestnes-sida. En personbil har kjørt utfor vegen og veltet. Det var to personer i bilen.

Begge er ute av bilen og opplyses å være uskadet.

Kjøretøyet ligger på siden, og ingen airbager skal være utløst.

– Ambulanse har undersøkt de to som var i bilen, og de er kjørt til Ålesund sjukehus. Det poengteres at de ikke anses som alvorlig skadd, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad hos politiet.

Han forteller at det er mye snø og dårlig føre på Ørskogfjellet, og at de har sendt ut en forespørsel til Vegtrafikksentralen og brøytemannskapet.