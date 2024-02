Flere opplever lørdag ettermiddag strømbrudd i Molde. På Kvam meldes det fra om at strømmen har gått i flere blokker og boliger. Det er også strømbrudd på Bjørset.

Even Blakstad i Elinett opplyser til Rbnett lørdag ettermiddag at det er et større utfall hos Statnett, som igjen rammer nettet til Istad.

- Vi vet det er utfall også i Hustadvika og Vistdal og flere steder. Vi jobber med å få oversikt og må be om tålmodighet , sier han.

Noen steder i Molde skal allerede ha fått strømmen tilbake.