Levningene funnet på Løten tilhører savnet 37-åring

De forbrente levningene som ble funnet på en gård i Løten, tilhører 37 år gamle Ole Andreas Sønstvedt som var savnet i området. En kvinne er drapssiktet.

Politiet går samtidig ut med en uttalelse fra mannens familie fra bistandsadvokat Heidi Ysen.

– Det er en stor sorg å få vite at en sønn og bror er borte, og sjokkerende at det har skjedd på denne måten. Samtidig er det en lettelse å endelig vite. Familien ber om at pressen respekterer at de ønsker å sørge i fred og ta dette innover seg.

Siktedes nærmeste familie ber om ro fra mediene.

Sønstvedt, som bodde på gården, ble meldt savnet av familien 12. januar. Politiet mener siste sikre livstegn fra mannen var på nyttårsaften.

24. januar ble en kvinne i 40-årene som også holdt til på gården, pågrepet.

Nekter straffskyld

Den siktede kvinnen sitter i dag varetektsfengslet, men stiller seg fullstendig uforstående til anklagene.

Hun har begjært seg løslatt fra varetekt, men har ikke fått medhold i verken tingretten eller lagmannsretten.

– Siktelsen som ble endret 3. februar, bygger på en antakelse om at levningene som ble funnet, tilhører Sønstvedt, og sånn sett har hun vært forberedt på at bekreftelsen ville komme. Men hun er trist over å høre at han nå er funnet død. Hun håper etterforskningen vil gi svar på hva som har skjedd med ham, sier kvinnens forsvarer, Jens-Henrik Lien, til Dagbladet.

Ingen andre mistenkte

Ytterligere opplysninger om levningene kan politiet på dette stadiet av etterforskningen ikke kommentere, heter det i pressemeldingen.

– Grunnen til dette er at politiet ikke ønsker at vitner som kan ha relevant informasjon i saken, skal påvirkes av informasjon de leser i mediene, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen i Innlandet politidistrikt.

Politiet jobber fortsatt med kriminaltekniske undersøkelser på eiendommen. Nye funn har fortløpende blitt sendt inn til analyse til Kripos og Rettsmedisinsk institutt.

Utover den drapssiktede kvinnen er ingen andre mistenkte eller siktede i saken.