Romsdals Budstikke var i kontakt med politiets operasjonssentral forrige helg, som kunne fortelle at de ikke kjente til hvorfor det var satt opp sperringer, og at politiet dessuten bruker bånd med gule striper. Bånd med røde striper slutta de å bruke for noen år siden.

Mona Kvernberg, seksjonsleder for etterretning, forebygging og etterforskning ved Molde politistasjon, forteller torsdag ettermiddag at politiet tok kontakt med kommunen for ei og ei halv uke siden, fordi det hang lange istapper ned fra bygget – rett over fortauet.