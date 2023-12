I fjor ble det registrert 7200 dommer om ubetinget fengsel, som innebærer at man må sone i fengsel. Det er en nedgang på 12 prosent fra året før.

Over halvparten av de ubetingede fengselsdommene i fjor var på under to måneder, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

I fjor ble det registrert 1600 dommer på samfunnsstraff, 4300 på betinget fengsel og 7200 på ubetinget fengsel. Dommene på samfunnsstraff og ubetinget fengsel er henholdsvis 15 og 12 prosent færre enn året før, mens betingede dommer øker med 14 prosent.

Siden 2015 har det vært en nedadgående trend av ubetingede fengselsdommer, med en nedgang på hele 33 prosent. I denne perioden har det særlig blitt færre tyveri-relaterte dommer.

I fjor var nedgangen mest påvirket av dommer med lovbrudd innen vold og mishandling, narkotikaovertredelser og trafikklovbrudd. Nedgangen i fengselsdommer i fjor må delvis ses i sammenheng med endringer i lovbruddsbildet under pandemien, ifølge SSB.