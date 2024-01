118 personer døde i trafikken i fjor, to flere enn året før. Nå vil Frp ha samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til Stortinget for å redegjøre om tiltak.

Foreløpige tall viser at 87 menn og 31 kvinner mistet livet i trafikken i fjor. Samferdselsministeren kalte det et mørkt år for trafikksikkerheten da han kommenterte Vegvesenets oversikt.

Nygård må komme til Stortinget for å redegjøre for situasjonen, mener Fremskrittspartiets Frank Sve.

– Statsråden må nå redegjøre for hvorfor trafikkdødsfallene har begynt å øke igjen under denne regjeringen etter at vi har hatt en nedadgående trend helt siden 1998, sier Sve.

Han viser til at det ifølge Riksrevisjonen skjer 30 dødsfall hvert år på grunn av dårlige veier.

– Samferdselsministeren må nå presentere konkrete tiltak for Stortinget, tiltak som kan få ned dødsfallene i trafikken, sier han.