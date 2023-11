Tirsdag ble det begått et tjuveri inne i misjonskirka i Kristiansund, skriver nordmørsavisa Tidens Krav.

De skriver videre at politiet raskt sikta en person i saka, på grunn av et bilde publisert på Snapchat.

– Vi ble tidlig onsdag morgen tipset om at det var lagt ut et bilde av en person med et våpen, sier seksjonsleder Knut Endreseth fra politistasjonen i Kristiansund til avisa.

Det ble besluttet å ransake personens hjem, og der ble det funnet tjuvgods, blant annet et døpefat, skriver avisa videre.

– Mannen nekter for å ha vært inne i kirka og han nekter kjennskap til gjenstandene som ble funnet hjemme hos ham, sier seksjonslederen til Tidens Krav.