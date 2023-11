Politiet har fått melding om at en personbil har kjørt av vegen i Mikkelivegen i Molde, melder politiet onsdag klokka 11.13.

Få minutter seinere er nødetatene framme på stedet. De har lokalisert hvor hendelsen skjedde, men den involverte bilen er ikke å se.

– De har nok kjørt fra stedet igjen, så det var nok ingen dramatikk knytta til det, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i politiet.

Han sier at meldinga de fikk var fra en forbipasserende, som opplyste at det så ut som at det hadde gått bra, og at vedkommende derfor kjørte videre uten å stoppe.

– Bilen hadde sklidd av vegen, over gangvegen og inn i en mur, men vi ser ikke skader på noe som helst, sier Ferstad.

– Kommer dere til å følge opp saka?

– Vi har ingen opplysninger om hvem dette er, og det er ikke skade på tredjemanns eiendom, svarer Ferstad.