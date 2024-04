Stormen Ingunn førte til naturskadeerstatninger for nesten en halv milliard kroner, viser oppdaterte anslag fra Norsk Naturskadepool. Foto: Per-Inge Johnsen / NTB Foto: Foto: Per-Inge Johnsen / NTB

Hittil i år har det vært mye naturskader. Stormen Ingunn førte til naturskadeerstatninger for nesten en halv milliard kroner.

I første kvartal av 2024 ble naturskadeerstatningene 722 millioner kroner.

Stormen Ingunn sto for nesten en halv milliard av erstatningene, ifølge oppdaterte anslag fra Norsk Naturskadepool.

De informerer om at tallene fortsatt kan bli endret fordi reparasjonskostnadene i enkelte saker ikke er endelig fastsatt.

Også i fjor førte ekstremværet Hans til store naturskader. Oppdaterte tall viser at det ble rekorderstatninger etter naturskader i fjor, for over fire milliarder kroner. Skader knyttet til ekstremværet Hans utgjorde halvparten av de samlede naturskadeerstatningene for fjoråret.

– I enkelte kommuner gjøres vurderinger rundt hvilke områder som skal sikres. Noen boligeiere vet derfor fortsatt ikke om de eventuelt kan flytte tilbake til husene sine, sier administrerende direktør i Norsk Naturskadepool Ståle Solem Ingebrigtsen i en pressemelding.