Øyvind Eriksen fra Levanger blir ny daglig leder for Tapp AS fra 01. februar. Han får ansvaret for driften av bryggeripuben Tapp & Kork, det tilhørende bryggeriet og Molde Ølfestival.

Han tar over for Chris Ruud, som nå har blitt ansatt i Romsdalsbanken.

– Det blir veldig bra. Jeg er egentlig godt i gang med det meste, sier Eriksen om sin nye jobb.

Eriksen har det siste året vært driftsansvarlig i bryggeriet.

– Jeg har vært på huset i fem år. Jeg flytta til Molde for å studere og ordnet meg jobb på Tapp & Kork før studiestart. Jeg har vært med på hele utviklingen de siste fem årene. Så jeg har erfaring med alt fra koronapandemi, oppussing og utvikling av bryggeriet, ler han.

– Jeg studerte logistikk på Høgskolen i Molde. Da jeg ble ferdig med det så var det fortsatt på Tapp & Kork jeg hadde lyst til å være, sier Eriksen.