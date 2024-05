En ny undersøkelse viser at 70 prosent av befolkningen er for å innføre en 15-årsgrense for sosiale medier. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Foto: Beate Oma Dahle / NTB

En ny undersøkelse viser at 70 prosent av befolkningen er for å innføre en 15-årsgrense for sosiale medier.

På spørsmålet «bør det være 15-årsgrense for sosiale medier i Norge», har derimot 15 prosent svart nei, mens 14 prosent er usikre. Undersøkelsen er utført av Sentio for Klassekampen. 1000 personer ble spurt mellom 18. og 24. april.

I dag er det en aldersgrense på 13 år for å opprette en profil i sosiale medier, men det er lett å omgå denne grensa. Nesten halvparten av norske 9-åringer bruker sosiale medier, ifølge en undersøkelse gjort av Medietilsynet.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) varslet i april at de vil se på muligheten til å sette og håndheve aldersgrenser for sosiale medier for barn.

– Jeg synes det er positivt at så mange ser at det er grunn til å sette noen tydeligere aldersgrenser. Det er i tråd med det jeg og Senterpartiet mener og er opptatt av, og det viser at det arbeidet vi gjør nå, er viktig, sier Toppe til Klassekampen om resultatene i undersøkelsen.