Klokka 12.49 mandag melder politiet at det har vært et trafikkuhell i nærheten av Linge ferjekai i Fjord kommune.

– To biler har kollidert. Skjedde i 50-sone. To personer i hver bil. En person er klager på smerter, nødetatene er på veg til stedet. Vegen er helt stengt, skriver de i sin logg.

Klokka 13.14 ble det meldt at vegen igjen er åpen for fri ferdsel.

– En person kjørt legevakta for sjekk. Årsaken til uhellet er at to biler har kjørt på samme veg hvor det er innsnevring slik at det kun er plass til et kjøretøy om gangen. Politiet oppretter sak på forholdet, skriver de klokka 14.34.