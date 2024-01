Det blir endringer i regjeringen tirsdag, varsler statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Det skjer i statsråd på Slottet klokken 10.

Mandag opplyste statsministeren til NRK at han har bestemt seg for hvem som skal overta som statsråd etter Sandra Borch (Sp). Borch trakk seg fredag som forsknings- og høyere utdanningsminister etter avsløringer om en rekke tekstlikheter i hennes masteroppgave.

Ifølge Khrono er Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) favoritt til å ta over. Han har vært statssekretær både for Borch og forgjenger Ola Borten Moe (Sp). Etter det avisa har grunn til å tro, skal det godt gjøres at det blir en annen løsning dersom Hoel selv takker ja.

Det blir ifølge SMK nøkkeloverrekkelse i Kunnskapsdepartementet klokken 12.

NTB