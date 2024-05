Kommunedirektøren i Ålesund har bestemt at skolene i kommunen ikke får heise regnbueflagget under årets Pride-feiring. Avgjørelsen skaper kraftige reaksjoner.

– Skolene skal være for alle elever, og det blir arbeidet med inkludering og mangfold hver dag gjennom året. Kommunedirektøren har etter ønske fra flere bestemt at det ikke flagges ved skolene i Ålesund under Pride i år.

I brevet opplyser kommunalsjef Hildegunn Pedersen også at regnbueflagget vil heises på rådhuset og i sentrum under Pride-feiringen i juni.

– Skolen skal være en trygg plass å være for alle barn og ungdommer, og da er det viktig å vise raushet og mangfold. Ved å ta et aktivt standpunkt om nei til flagging på alle skoler i Ålesund, gjøres det stikk motsatte. Dette angår oss alle og bør være en større politisk sak, sier Molvær i en uttalelse.

– Denne begrunnelsen og dette vedtaket gjør meg flau, og det viser at kampen ikke er over. Fordommer og mangel på kunnskap lever i beste velgående, sier Trettebergstuen til avisen.

Høyre-leder Erna Solberg uttaler i en pressemelding at hun blir lei seg av at denne debatten dukker opp igjen, og mener Prides budskap er noe som burde være helt ukontroversielt og noe alle burde kunne stille seg bak.

– Et fåtall har klart å skape et inntrykk av at man ved å feire Pride må innta et bestemt sett politiske meninger. Det er veldig synd, for det er helt feil. Ingen «eier» Pride-flagget, sier Solberg.