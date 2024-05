Konsekvensen kan bli at pasientjournaler blir borte eller skadet, skriver Dagens Medisin.

– Det er urovekkende at Helseplattformen er tatt i bruk uten at lovpålagte krav er oppfylt, skriver Arkivverket i et brev til Helseplattformen AS.

Helseplattformen AS har ikke etablert rutiner som skal sikre dokumentasjonens autentisitet, pålitelighet og tilgjengelighet for all fremtid. De har heller ikke inngått avtale med Norsk Helsearkiv.

Arkivverket skriver at de er bekymret for innbyggeres og brukeres rettssikkerhet.

– Dette systemet skal arkivere hvilken helsetjenester man får fra det offentlige, tjenester man som borger og innbygger har krav på og forventer å få. Derfor er det viktig at arkivene kan fortelle hva man har fått av hjelp. Det er også viktig at arkivene sikres mot skade og manipulasjon, og at informasjonen er tilgjengelig, sier riksarkivar Inga Bolstad til Dagens Medisin.

Siri Berg, konstituert adm.dir. i Helseplattformen, svarer at det i mars ble igangsatt et prosjekt for å etablere arkivrutiner. Dokumentasjon skal ferdigstilles i løpet av september.

Det er ikke grunn til bekymring for innbyggernes rettssikkerhet som følge av mangler i løsningen, mener Berg.