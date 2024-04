Politiet er på veg til et trafikkuhell, en bil skal ha presset en sykelist ut i grøfta. Fører av bilen skal ha kjørt fra stedet. Sykelisten et barn under 10 år, gutten har fått skrubbsår ifb at han ble presset ut. Politiet er på veg til stedet. Blir oppdatert når vi er fremme på stedet.