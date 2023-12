Mandag klokka 20.36 melder politiet om et sammenstøt mellom to biler på Furlandsvegen på fylkesveg 661 i Vestnes. Totalt fire personer involvert.

Ambulanse er på stedet, og det er ikke snakk om personskade, opplyser politiet på Twitter/X.

– Politiet er ikke på stedet med noen ressurser, men det kom tilfeldigvis en ambulanse forbi rett etterpå. De konstaterte at det ikke var noen personskade. Bilene har visstnok sneiet borti hverandre i det de passerte hverandre, og den ene bilen har fått en skade i dekket. Den må hentes med bilberger. Det er mulig å komme seg forbi på stedet for andre trafikanter. Brann og ambulanse er der, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad hos politiet.