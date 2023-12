Styret for Helse Møre og Romsdal HF har oppnemt brukarutval for HMR for perioden 2024 – 2025.

Det er foresllått at Paula Næss Skår, (Molde) Pensjonistforbundet, held fram som leiar. Nestleiar Ann Helene Skare (Molde), Kreftforeningen, går i den nye perioden inn på varaplass. Janne Remøy Endresen er foreslått som nestleiar.

I kommande periode er det tre nye medlemmer i utvalet, mellom dei Bjørn Aske (79) frå Molde, han representerer Kreftforeninga.

- Det er engasjementet for samfunnsliv og særleg helsesektoren som gjer at eg går inn i dette, seier 79-åringen til Rbnett. Han er sjølv kreftoperert, og vektlegg yrkesmessig bakgrunn der han mellom anna har jobba med tekniske løysingar og utstyr for helsevesenet.

Også Evy Svanemsli (Kristiansund) og Oddrun Stensø Nasvik (Sunndal) er nye, dei representerer FFO/Ryggforeningen og FFO/Norsk Revmatikerforbund.

Atle Tangen (Midsund) FFO/Landsforeningen for lunge- og hjertesyke, og Per Sigbjørn Øvermo (Hustadvika) Pensjonistforbundetheld, held fram som styremedlemmer.

Brukarutvalet er eit forum for samarbeid, rådgiving og tilbakemeldingar til Helse Møre og Romsdal HF. Medlemmane i brukarutvalet skal representere alle brukarar, pasientar og pårørande.

Kommande periode er utvalet utvida til 10 faste medlemmar og 3 vara. No blir også Ungdomsrådet representert.

Her er det nye styret:

Paula Næss Skår (Molde) Pensjonistforbundet

Janne Remøy Endresen (Herøy) SAFO/NFU Norsk forbund for Utviklingshemma

Atle Tangen (Midsund) FFO/Landsforeningen for lunge- og hjertesyke

Lasse Honningsvåg (Ålesund) FFO/Mental Helse

Per Sigbjørn Øvermo (Hustadvika) Pensjonistforbundet

Kai Sivertsen (Ålesund) RIO - En landsdekkende brukerorg. på rusfeltet

Evy Svanemsli (Kristiansund) FFO/Ryggforeningen

Brit Harsem (Ålesund) FFO/Norilco

Oddrun Stensø Nasvik (Sunndal) FFO/Norsk Revmatikerforbund – NRF

Bjørn Aske (Molde) Kreftforeningen

Vararepresentar:

Liv Johanne Ekornes (Sykkylven) FFO/Mental Helse

Ann Helene Skare (Molde) Kreftforeningen

Benjamin Vågen (Stranda) Ungdomsrådet HMR