Det er meldt om brann i et modulvogntog som transporterer biler. Brannvesenet har ankommet og iverksatt slukking.

Politiet opplyser at kjøretøyet står på E39 ved Valgermo øst for Sjøholt sentrum.Det skal være sterk røykutvikling.

Ambulanse er fremme på stedet. Noen av de involverte skal ha fått i seg røyk og undersøkes av ambulansepersonell.

Brannen er nå slukket, men det er fortsatt noe røykutvikling på stedet, oppdaterer politiets operasjonssentral.

Det er ingen skader på de transporterte kjøretøyene. Omkjøring via Valgermo.

Vegen er stengt og det er omkjøring på Fv 522 og Fv 650.

Omkjøringen er stengt for kjøretøy over 3,5 tonn.

Det ventes nå på bilberger for å koble av vognene. Ett felt er åpnet slik at tungtrafikk kan passere. Personbiler blir fortsatt rutet om via Velgermo. Fører av kjøretøyet er sjekket av helse, men skal ikke være skadet.

Brannen har trolig startet i en bakaksling. Årsaken er ukjent.

Vegen er åpnet igjen for trafikk.