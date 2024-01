Ungdomspanelet ble tildelt prisen «årets regionbygger 2023» fredag, til stående applaus.

Prisen ble delt ut ved avslutninga av Nyttårskonferansen 2024. Det skriver fylkeskommunen i ei pressemelding.

– En motivasjon for oss, og en inspirasjon for andre, sier leder Niels Adon Leenders i Ungdomspanelet, like etter at de fikk prisen.

– Også er det utrolig gøy og hyggelig at det vi gjør blir satt pris på av andre, sier han.

– Dette er stort for oss, og jeg er veldig glad for at de har valgt å gi prisen til noen som jobber for ungdom, Vilde Solbakken Kvalvik, nestleder i Ungdomspanelet.

I begrunnelsen fra juryen står det følgende:

«Ungdomspanelet har de siste åra tatt en tydelig rolle for å fremme saker som er viktig for ungdom. Gjennom sitt arbeid og deltakelse på møtearenaer, har de inspirert andre ungdommer til å engasjere seg, noe som gir ringvirkninger for ungdomsmedvirkning i lokalsamfunnene i hele Møre og Romsdal.»

Videre skriver de:

«I det ungdomspolitiske programmet, Ung Stemme, har ungdom fra hele fylket fått uttale seg om hvilke saker som er viktigst for dem, og hvilke visjoner de har for fylket framover. Ungdomspanelet har brukt Ung Stemme konsistent, og satt et tydelig fotavtrykk.»

Årets regionbygger går til en person, organisasjon, bedrift eller offentlig aktør som har utmerket seg på en enkeltsak eller over tid som ei samlende kraft i fylket, eller har tatt spesielt initiativ som bygger Møre og Romsdal sammen, skriver fylkeskommunen i pressemeldinga.