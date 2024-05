– Det er den varmeste 17. mai for mange plasser i dag. Det er ikke bunadsvær i dag, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt til VG .

Det har også vært varmt i andre byer. I Oslo har varmen skapt problemer for flere. Thomas Johannessen, innsatsleder for helsevesenet, opplyser til TV 2 at flere har besvimt. Det er spesielt de eldre som sliter i varmen.