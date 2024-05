Molde kommune får 200.000 kroner til å gjennomføre sykkelopplæring på skolene i sentrum. Det skriver Samferdselsdepartementet, som deler ut pengene, i ei pressemelding fredag.

– Det er et felles ansvar at vi alle skal kunne ferdes trygt i trafikken. Vi ønsker å støtte gode lokale initiativ som kan bidra til at vi når nullvisjonen. Derfor får Molde kommune 200.000 kroner for å gjennomføre sykkelopplæring på skolene i sentrumsområdet i Molde, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i pressemeldinga.

Tilskuddsordningen er en del av regjeringens satsing på trafikksikkerhet. I år deles det ut totalt fem millioner kroner til 30 prosjekter over hele landet.

«Målet for prosjektet i Molde er å sette søkelys på trygg ferdsel på sykkel og hvordan elevene skal forholde seg til andre trafikanter når de sykler i trafikkbildet. Forskjellen på vanlig sykkel og el-sykkel skal også belyses», skriver departementet.

Tilskuddsordningen har eksistert siden 2013.