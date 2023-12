Fram varsler ei prisendring fra 1. januar neste år. Prisene blir endret som et resultat av økte priser på tjenester ellers i samfunnet, skriver Fram i ei pressemelding onsdag. Alle inntekter fra billetter går til å opprettholde kollektivtilbudet, skriver de videre.

Det blir økte priser for de fleste billettyper, og økningen utgjør i gjennomsnitt 4,3 prosent.

– Billettinntektene er viktige for at vi fremdeles skal ha et attraktivt kollektivtilbud. Også kollektivtrafikken har fått økte kostnader slik som mange andre tjenester i samfunnet, sier Toril Karlsnes, leder i Fram marked.

Prisen på Fram Ung blir uendret, mens Fram Honnør blir nytt produkt.

Fra 1. januar introduseres billetten Fram Honnør. Denne vil koste 570 kroner for 30 dager.

– Å tilby et slikt produkt til denne aldersgruppa vil kunne øke attraktiviteten med å ta buss. Ny funksjonalitet i nettbutikk gjør det også mulig for andre, for eksempel et familiemedlem, å kjøpe dette produktet «på vegne av», slik at terskelen blir lav, sier Karlsnes.