Tore Johan Øvstebø fra Ålesund ble valgt som ny fylkesleder i Møre og Romsdal KrF på partiets fylkesårsmøte i Ålesund denne helga. Øvstebø tar dermed over lederklubba etter Randi Walderhaug Frisvoll.

På fylkesårsmøtet var det også valg av medlemmer til fylkesstyret, der Torgunn J. Nerland fra Molde ble gjenvalgt for Romsdal, Olav Gustad fra Averøy, ble valgt som medlem for Nordmøre, og Åge Vikestrand fra Haram for Sunnmøre ble gjenvalgt.