Politiet i Trøndelag har satt i gang etterforskning etter funn av et dødt ektepar i Trøndelag.

– Det er et ektepar i 80-årene som er bosatt i Trondheim, sier politiadvokat Christian Spets i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Adresseavisen meldte om saken først, de skriver at politiet lørdag klokka 18.25 fikk melding om at en hyttenabo hadde funnet to personer døde på ei hytte i Åfjord i Trøndelag.

Ekteparet er i starten av 80-årene. Politiet har varslet deres pårørende.

– Vi har ikke holdepunkter på at det har skjedd noe straffbart, men det blir etterforsket fordi det er et mistenkelig dødsfall. Det er to personer som er funnet døde på samme sted, forklarer Spets.

Kriminalteknikere har jobbet på stedet gjennom natten, og det er besluttet obduksjon av de avdøde, opplyser Spets. Han sier at kriminalteknikerne ikke har gjort noen funn i natt som peker mot hva dødsårsaken er.

Spets forteller til NTB at han håper den foreløpige obduksjonsrapporten vil gi noen svar. Han forventer at den kommer i løpet av neste uke.

Fram til det vil etterforskningen hovedsakelig dreie seg om å kartlegge bevegelsene til de avdøde, og kartlegge hvem de har vært i kontakt med.