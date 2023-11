Torsdag 23. november klokka 18.00 arrangeres det kulturdugnad for Gaza i Kafé Kurt på Plassen.

«Med ønske om å samles i solidaritet og sårt behov for å hjelpe arrangerer kulturaktører i Molde en kulturdugnad for Gaza torsdag 23. november. Arrangementet i Kafé Kurt er åpent for alle. Istedenfor billettsalg oppretter vi en innsamling via vipps til Leger Uten Grensers arbeid i felt.»

Det skriver Myldr i ei pressemelding. De er initiativtaker til kvelden sammen med Stiftelsen JoinUs, Rabalderfestivalen og Teatret Vårt.

Arrangementer er et rent kulturarrangement med musikk, sang, poesi og opplesning.

På scena får vi se blant andre Bård Watn, Samah Al-shaikh, Amtmann Lehts Døtre, Johanna Mørck og Sara Fellman, koret NOVUS, og den Palestinske sangeren Rola Srour, med flere.